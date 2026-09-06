फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur: A pack of ferocious dogs mauled an eight-year-old child to death

सहारनपुर: खूंखार कुत्तों के झुंड ने आठ साल के मासूम को नोचकर मार डाला, 20 दिन पहले ही हुई थी मां की मौत

Sun, 06 Sep 2026 08:47 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 06 Sep 2026 08:47 PM IST
सार

सहारनपुर के चिलकाना निवासी अजीम अपनी बुआ के यहां हुआ था। फूफा के घेर में बच्चा गुमसुम अकेला बैठा था, तभी कुत्तों ने हमला कर दिया। उसकी चीख सुनकर आए ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाया। लहूलुहान हालत में बच्चे को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विज्ञापन
Saharanpur: A pack of ferocious dogs mauled an eight-year-old child to death
आवारा कुत्ते। सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : amar ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मदनपुरा में रविवार दोपहर बाद खूंखार कुत्तों के झुंड ने चिलकाना थाने के गांव दभेड़ा कला निवासी अजीम (8) को नोचकर मार डाला। अजीम मदनपुरा में अपनी बुआ के यहां रहने आया हुआ था। 20 दिन पहले ही उसकी मां की मौत हो गई थी। बच्चे की मौत से हर कोई आहत है।
विज्ञापन

 

अजीम पुत्र इसरार एक सप्ताह पहले ग्राम पंचायत मुस्सापुर के मजरे मदनपुरा में अपने फूफा फारुख के यहां आया था। रविवार दोपहर वह अपने फूफा के घेर में अकेला बैठा था। इसी दौरान वहां अचानक खूंखार कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर आसपास मौजूद ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। उन्होंने लाठी-डंडों से किसी तरह कुत्तों को भगाया, लेकिन तब तक अजीम लहूलुहान हो चुका था। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

ग्रामीण उसे आननफानन फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्राम प्रधान मुरसलीन चौधरी ने बताया कि गांव में दर्जन भर खूंखार कुत्तों का झुंड घूम रहा है, जो आते-जाते लोगों पर हमला कर देता है। डेढ़ माह पहले भी कुत्तों ने असजद के चार साल के बेटे पर हमला कर दिया था। बच्चा एक सप्ताह तक सहारनपुर अस्पताल में भर्ती रहा था। लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने तक से डर रहे हैं।
 
विज्ञापन

मजदूरी करता है पिता, आर्थिक स्थिति खराब
अजीम की मौत के बाद उसके परिजन मदनपुरा पहुंचे। यहीं उसे गमगीन माहौल में सुपुर्देखाक किया गया। अजीम सात भाई-बहनों में तीसरे नंबर का था। वह मदरसे में पढ़ता था। पिता इसरार मजदूरी करते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सीओ बेहट प्रिया यादव ने बताया कि कुत्तों के हमले में बच्चे की मौत हुई है। परिजन बिना किसी कार्रवाई के शव को अपने साथ ले गए।

ये बोले खंड विकास अधिकारी
ग्राम पंचायतों में कुत्तों को पकड़ने के संसाधन नहीं है। ऐसे में वह नगर पंचायत या नगर पालिका से समन्वय बनाकर वहां से टीम बुलवा कर खुंखार हो चुके कुत्तों को पकड़वाने का काम करेंगे। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख की बेहट नगर पंचायत अध्यक्ष से भी वार्ता हुई है। जल्द ही गांव में टीम भेजी जाएगी।
-योगेंद्र चौधरी, खंड विकास अधिकारी मुजफ्फराबाद

ये भी देखें...
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: अदालत ने 35 पेज के आदेश में दिया था अवैध करार; दोनों पक्षों ने रखे थे तर्क और सबूत
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed