Saharanpur News: कूटरचित रॉयल्टी से उपखनिज का परिवहन, चालक गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:17 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:17 AM IST
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बेहट। कूटरचित रॉयल्टी के जरिए उपखनिज का परिवहन कर राजस्व को क्षति पहुंचाने के मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है।
खान निरीक्षक की तहरीर पर चालक ईशाक अली निवासी मदनपुरा थाना बिहारीगढ़, वाहन स्वामी, सिक्योरिटी पेपर होल्डर चौधरी एसोसिएट्स के साझीदार प्रिंस चौधरी निवासी बाकरपुर (स्टोन क्रशर), मुंशी संजय ठाकुर और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बेहट कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने उपखनिज से लदे ट्रक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि शनिवार रात पुलिस और राजस्व विभाग की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान खनिज लेकर जा रहे एक ट्रक को रोककर चालक से उपखनिज के परिवहन से संबंधित प्रपत्र मांगे गए। प्रपत्रों की जांच में रॉयल्टी कूटरचित पाई गई। इस पर चालक ईशाक अली को गिरफ्तार कर लिया गया।
खान निरीक्षक अभिलाष चौबे की तहरीर के आधार पर चालक समेत नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कूटरचित रॉयल्टी के माध्यम से उपखनिज का परिवहन कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई है।
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खान निरीक्षक की तहरीर पर चालक ईशाक अली निवासी मदनपुरा थाना बिहारीगढ़, वाहन स्वामी, सिक्योरिटी पेपर होल्डर चौधरी एसोसिएट्स के साझीदार प्रिंस चौधरी निवासी बाकरपुर (स्टोन क्रशर), मुंशी संजय ठाकुर और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बेहट कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने उपखनिज से लदे ट्रक को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। सीओ शशि प्रकाश शर्मा ने बताया कि शनिवार रात पुलिस और राजस्व विभाग की टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान खनिज लेकर जा रहे एक ट्रक को रोककर चालक से उपखनिज के परिवहन से संबंधित प्रपत्र मांगे गए। प्रपत्रों की जांच में रॉयल्टी कूटरचित पाई गई। इस पर चालक ईशाक अली को गिरफ्तार कर लिया गया।
खान निरीक्षक अभिलाष चौबे की तहरीर के आधार पर चालक समेत नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि कूटरचित रॉयल्टी के माध्यम से उपखनिज का परिवहन कर राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भी भेजी गई है।
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