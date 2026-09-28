मस्जिद प्रकरण को यूएनओ में उठाना भारत के आतंरिक मामले में हस्तक्षेप : विकास

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मस्जिद मामले के मुख्य शिकायतकर्ता विकास त्यागी ने बयान जारी कर कहा कि सहारनपुर कलक्ट्रेट परिसर की मस्जिद पूरी तरह से अवैध रूप से बनाई गई थी। इसका ध्वस्तीकरण सक्षम न्यायालय के आदेशों एवं पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया है। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे भारत की न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी करने से पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश जो खुद अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन करते हैं। उन्हें भारत की न्यायपालिका और प्रशासनिक कार्रवाई पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सहारनपुर मामले को अंतरराष्ट्रीय मंच पर तूल देना पाकिस्तान की बौखलाहट और उसकी घटिया राजनीति को दर्शाता है।