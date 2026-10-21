फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Office-bearers under house arrest; effigy burning could not take place.

Saharanpur News: पदाधिकारी हाउस अरेस्ट, नहीं हो सका पुतला दहन

Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Wed, 21 Oct 2026 12:27 AM IST
विज्ञापन
Office-bearers under house arrest; effigy burning could not take place.
सहारनपुर। राष्ट्रीय सवर्ण समाज संघ की ओर से जातिगत भेदभाव, सामाजिक वैमनस्य और जातिवादी व्यवस्था के विरोध में प्रस्तावित पुतला दहन कार्यक्रम मंगलवार को नहीं हो पाया। संघ के पदाधिकारी प्रद्युम्न शर्मा को दिल्ली रोड स्थित जनधेड़ा में उनके निवास पर हाउस अरेस्ट किया गया।
विज्ञापन

प्रद्युम्न शर्मा ने बताया कि दशहरे के अवसर पर संघ की ओर से समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और जातिवादी व्यवस्था के विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके माध्यम से सामाजिक वैमनस्य के खिलाफ विरोध दर्ज कराने की योजना थी। कार्यक्रम की तैयारी के बीच उन्हें उनके निवास पर ही रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि हाउस अरेस्ट किए जाने के कारण वह प्रस्तावित कार्यक्रम नहीं हो पाया है। यह आयोजन समाज में जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरोध में किया जाना था।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed