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मस्जिदों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा : हुदा जरीवाला

Sat, 03 Oct 2026 12:25 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 12:25 AM IST
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Mosques are being singled out and targeted: Huda Zariwala
देवबंद। सामाजिक कार्यकर्ता हुदा जरीवाला ने देश में मस्जिदों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए बने कानून के बावजूद ऐतिहासिक मस्जिदों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है।
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शुक्रवार को देवबंद पहुंची हुदा जरीवाला का पालिका सभासद सैयद हारिस के आवास पर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने उज्जैन की छह सौ वर्ष से अधिक पुरानी शाही मस्जिद, शालीमार बाग की मस्जिद और सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर की मस्जिद के मामलों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 धार्मिक स्थलों के 15 अगस्त 1947 के स्वरूप को बनाए रखने का प्रावधान करता है।
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कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून से संबंधित याचिकाएं लंबित हैं और अदालत ने दिसंबर 2024 में नए मामलों के पंजीकरण तथा लंबित मामलों में प्रभावी आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई थी। लेकिन उसके बावजूद भी साजिश के तहत ऐतिहासिक मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर नजर फाउंडेशन के अध्यक्ष नजम उस्मानी, अब्दुल कादिर खान, मोहम्मद नवेद आदि मौजूद रहे।
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