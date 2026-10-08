Saharanpur News: नवरात्र से पहले सजा बाजार, मां भगवती की मूर्तियां बनीं आकर्षण का केंद्र

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महानगर में दिल्ली रोड, अंबाला रोड समेत अन्य प्रमुख मार्गों पर बाजार सज गए हैं। इन अस्थायी बाजारों में मां भगवती की विभिन्न मुद्राओं वाली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। सबसे अधिक महिषासुर वध वाला मुद्रा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसके अलावा इस बार प्राकृतिक रंगों से तैयार और पर्यावरण अनुकूल वाली मूर्तियों की मांग अधिक है। मिट्टी और पीओपी से बनी विभिन्न आकार और डिजाइन की मूर्तियां बाजार में पहुंच चुकी हैं।मूर्तियों को आकर्षक रूप देने के लिए रंग-बिरंगे परिधान, मुकुट, आभूषण और अन्य सजावटी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। इस बार श्रद्धालुओं में पर्यावरण को लेकर जागरूकता भी देखने को मिल रही है। कई ग्राहक प्राकृतिक रंगों और मिट्टी से तैयार मूर्तियों की जानकारी ले रहे हैं। आने वाले दिनों में खरीदारी और बढ़ने की उम्मीद है। साइज, डिजाइन के हिसाब से मूर्तियों के दाम भी अलग-अलग हैं।- बोले विक्रेता- दिल्ली रोड पर मूर्तियों के विक्रेता राकेश प्रजापति ने बताया कि आगरा, लखनऊ और कोलकाता के अलावा मेरठ और दिल्ली से भी मूर्तियां मंगाई जा रही हैं। कुछ मूर्तियां पारंपरिक हैं, जबकि कुछ को आधुनिक डिजाइन और आकर्षक रंगों के साथ तैयार किया गया है। नवरात्र नजदीक आने के साथ ही मूर्तियों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।- मूर्ति विक्रेता मनोज कुमार ने बताया कि बाजार में करीब 50 रुपये से लेकर 2500 रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं। छोटी मूर्तियों की मांग घरों में पूजा के लिए है, जबकि बड़ी प्रतिमाएं पूजा पंडालों के लिए खरीदी जा रही हैं। कीमत मूर्ति के आकार, डिजाइन, सजावट और निर्माण सामग्री के आधार पर अलग-अलग हैं।- यह है दामआकारदाम(रुपये)सात इंच-5010 इंच8012 इंच10015 इंच15018 इंच1801.5 फीट5002.5 फीट12003 फीट-2500नोट: दाम क्षेत्रवार अलग-अलग हो सकते हैं।