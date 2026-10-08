Saharanpur News: सहारनपुर से होकर जाएगी बाड़मेर-माता वैष्णो देवी स्पेशल ट्रेन

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सहारनपुर। रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन और धार्मिक यात्रा को देखते हुए एफटीआर (फुल ट्रैफिक रेट) स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। अंबाला मंडल के सीनियर डीसीएम यशनजीत सिंह ने बताया कि ट्रेन में 18 अत्याधुनिक एलएचबी कोच हैं। यह ट्रेन बृहस्पतिवार यानी आज बाड़मेर से दोपहर एक बजे रवाना होगी, जो 10 अक्तूबर को सहारनपुर से होकर जाएगी। ट्रेन देश के प्रमुख धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों को कवर करते हुए 22 अक्तूबर को पुन: बाड़मेर पहुंचेगी। ट्रेन बीच रास्ते बालोत्तरा, जोधपुर, फुलेरा, रेवाड़ी, मेरठ सिटी, सहारनपुर से होते हुए जाएगी।