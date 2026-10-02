सहारनपुर: क्रॉस कंट्री दौड़ में जुनैद और जसनप्रीत ने जीता पहला स्थान, 104 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा

सहारनपुर के डॉ. भीमराव आंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में बुधवार को जिला स्तरीय क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्षेत्रीय खेल कार्यालय और जिला प्रशासन के सहयोग से हुई प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में पांच किलोमीटर और महिला वर्ग में तीन किलोमीटर दौड़ कराई गई। प्रतियोगिता में कुल 104 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुरुष वर्ग की पांच किलोमीटर दौड़ में जुनैद ने पहला स्थान हासिल किया। विजय दूसरे, बादल कुमार तीसरे, अभिषेक कुमार चौथे, आर्यन पांचवें और शेखर पाल छठे स्थान पर रहे।महिला वर्ग की तीन किलोमीटर दौड़ में जसनप्रीत ने प्रथम स्थान हासिल किया। सलोनी दूसरे, वंशिका कश्यप तीसरे, अंतिमा चौथे, लक्षित पांचवें और कल्पना छठे स्थान पर रहीं।प्रतियोगिता में कुल 104 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें 63 पुरुष और 41 महिला खिलाड़ी शामिल रहीं।प्रतियोगिता का शुभारंभ सीडीओ डॉ. सुनील कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया। क्रीड़ाधिकारी राहुल चोपड़ा ने प्रतियोगिता की जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को भविष्य में मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।इस अवसर पर लाल धर्मेंद्र प्रताप, जयेन्द्र कुमार, प्रियंका, भावना, सैनी कुमार, सुप्रिया, आकाश, गौरव, शिव नंदन और पुष्पाल सिंह आदि मौजूद रहे।