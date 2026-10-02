Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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प्रभात फेरी

- किशोरों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से दीवानी कचहरी से प्रभात फेरी का शुभारंभ सुबह 7:30 बजे से।

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प्रदर्शन

- सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से यूपीआई पर एमडीआर शुल्क वापसी को लेकर नो यूपीआई डे गांधी पार्क में पूर्वाह्न 11 बजे से।

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धार्मिक

- देवबंद के श्री विश्वकर्मा मंदिर भूल्लन शाह में श्रीमद्भागवत कथा एवं श्री विश्वकर्मा पुराण कथा का समापन दोपहर 2:00 बजे से।

- देवबंद के श्री गीता भवन में श्री गीता प्रचार समिति की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का समापन दोपहर 2:00 बजे।

- गंगोह के बाईपास स्थित प्रभा गार्डन में बाबा बंशी वालों के सेवा भारती परिवार की ओर से छठे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 3:00 बजे से।

- बेहट रोड स्थित वैदिक दैनिक आर्य सत्संग वेद मंदिर में वार्षिकोत्सव पर यज्ञ एवं भजन सुबह 7:00 बजे से।

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जयंती

- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रभु जी की रसोई में सहभोज कार्यक्रम दोपहर 12.45 बजे से।

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सांस्कृतिक

- मेला गुघाल की श्रृंखला में राजकीय इंटर काॅलेज सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम रात आठ बजे से।

आज के कार्यक्रम