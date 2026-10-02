फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Preparations for the Graduate and Teacher constituency elections must be completed within the stipulated timeframe: Dr. Sunil Kumar.

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन की तैयारियों को समय सीमा में किया जाए पूरा : डॉ. सुनील कुमार

Fri, 02 Oct 2026 01:10 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:10 AM IST
विज्ञापन
Preparations for the Graduate and Teacher constituency elections must be completed within the stipulated timeframe: Dr. Sunil Kumar.
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मेरठ खंड स्नातक एवं मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन को पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए मुख्य विकास अधिकारी डॉ. सुनील कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बैठक कलक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में हुई। उन्होंने सभी आवश्यक तैयारियों को समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन


उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध एवं निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्वाहन किया जाए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी सलिल कुमार पटेल ने बताया कि नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्तूबर है। नामांकन पत्रों की जांच सात अक्तूबर व नाम वापसी की अंतिम तिथि नौ अक्तूबर है। मतदान 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से दोपहर चार बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को मेरठ में होगी।
विज्ञापन

जिले में 19 मतदान केंद्रों पर 80 मतदान स्थल निर्धारित किए गए हैं। जहां पर 22,778 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए 14 मतदान केंद्रों पर 15 मतदान स्थल बनाए गए हैं, जहां 4,421 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने मतदान कार्मिकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था जनमंच प्रेक्षागृह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रेनबो स्कूल में 23 से 25 अक्तूबर तक पीईटी परीक्षा प्रस्तावित होने के चलते मतदान पार्टियों के प्रस्थान स्थल में आवश्यक बदलाव करने के भी निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed