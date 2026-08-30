Saharanpur News: संयुक्त निदेशक दे चुके बेगुनाही के प्रमाण, नहीं हो रहा समस्या का समाधान

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बीबी सिंह ने बताया कि वह प्रशिक्षण निदेशालय को पत्र लिखकर बता चुके हैं कि जिस वित्तीय वर्ष का मामला है। उस वित्तीय वर्ष में उनकी पदोन्नति संयुक्त निदेशक पद पर नहीं हुई थी। 29 मई 2025 में वह प्रधानाचार्य श्रेणी-1 से संयुक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत हुए, साथ ही उनकी सहारनपुर मंडल में तैनाती का आदेश 14 जून 2025 को जारी हुआ। इसके बाद उन्होंने 18 जून 2025 को सहारनपुर में कार्यभार ग्रहण किया। ऐसे में वित्तीय वर्ष 2024-25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत मास्टर डाटा/फीस लॉक उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। बीबी सिंह ने बताया कि इस बात के सुबूत वह अलग-अलग माध्यम से निदेशालय को भेज चुके हैं, लेकिन समस्या अभी तक बनी हुई है।यह था मामलाप्रदेशभर में छह लाख पात्र विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति की भरपाई नहीं होने पर प्रदेश के 14 अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि भेजी गई थी, जबकि एक लिपिक को निलंबित किया गया था। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश भी दिए थे।