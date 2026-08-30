हेलो डॉक्टर : धूल से बचें, आंखों को ठंडे पानी से धोएं

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सवाल : छह माह से आंखों में दर्द की शिकायत है। दवा भी ले रहा हूं। (मेघ सिंह, माधोनगर)जवाब : सबसे जरूरी यह है कि मोबाइल फोन को देखना कम कर दें। ज्यादा देर तक देखने से आंखों में दर्द होने लगता है। इसके बाद भी आराम न मिले तो जिला अस्पताल में आकर दिखा सकते हो।सवाल : आंखों में चिपचिपाहट है और दर्द भी रहता है। (सुरेश कुमार सेठी, खलासी लाइन)जवाब : यह मौसम की वजह से है। इसमें एंटीबायोटिक दवा सिप्लॉक्स दिन में तीन बार डाल सकते हो। आराम मिलेगा।सवाल : दोनों आंखों में लेंस लगे हैं। कई दिन से पानी आ रहा है। (अशोक कुमार, लक्ष्मीपुरम)जवाब : सुबह-शाम ठंडे पानी से आंखों को साफ करें। बाहर निकले तो चश्मा जरूर लगाएं। मोबाइल न देखें।सवाल : आंखों में खुजली रहती है। (वर्तिक त्यागी, दघेड़ा, सुशील कुमार, जगहेता गुर्जर)जवाब : ठंडे पानी से आंखों को धोएं। अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो 20 सेकंड स्क्रीन देखें, जबकि 20 सेकंड बाहर की तरफ। इससे आंखों में दिक्कत नहीं होगी।सवाल : सात महीने पहले एक आंख में लेंस डलवाया था। दोनों आंखों से पानी आता है। (अनिल भाटिया, शारदा नगर)जवाब : यह लेंस की वजह से नहीं है। सोने से पहले ठंडे पानी से आंख की सिकाई कर सकते हैं। इसके अलावा आंखों को अच्छी तरह से धोएं।सवाल : आंखों में खुजली और दिखाई भी कम दे रहा है। (योगेंद्र शर्मा, गागलहेड़ी)जवाब : यह मौसम में आए बदलाव की वजह से एलर्जी है। मसालेदार खाना कम खाएं। ठंडे पानी से आंखों को धोएं और बाहर निकले तो चश्मा लगाएं।सवाल : आंखों पर चश्मा लगाकर भारीपन होता है। (कस्तूर जैन, जैन फाटक)जवाब : चश्मे का नंबर गलत है, जिसकी वजह से आंखों में भारीपन की शिकायत है। इसलिए चश्मे का नंबर विशेषज्ञ चिकित्सक को दिखाकर बदलवाएं।