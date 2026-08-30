Saharanpur News: जानसठ और शामली के 945 अभ्यर्थियों ने दौड़ पास की

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बोले अभ्यर्थी :

- शामली जिले के जमालपुर निवासी रोकी ने बताया कि भर्ती के लिए काफी समय से तैयारी कर रहा था। कुछ सेकंड से दौड़ में रह गया। आगे भी प्रयास जारी रहेगा।

- जमालपुर निवासी विनीत कुमार ने बताया कि सेना में भर्ती होने का सपना बचपन से हैं। इसके लिए तैयारी भी की है, लेकिन आज सफलता नहीं मिल सकी। आगे और भी तैयारी कर सफलता हासिल करूंगा। विज्ञापन

- शामली सदर तहसील निवासी मनीष कुमार ने बताया कि गांव के ही कई लोग सेना में रहकर देशसेवा कर चुके हैं। उनसे ही सेना में जाने की प्रेरणा मिलती है।

- शामली के बडौली गांव निवासी आकिब ने बताया कि दो सेकंड से दौड़ में रह गया, लेकिन जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। सेना में ही जाना ही एकमात्र लक्ष्य है। बोले अभ्यर्थी :- शामली जिले के जमालपुर निवासी रोकी ने बताया कि भर्ती के लिए काफी समय से तैयारी कर रहा था। कुछ सेकंड से दौड़ में रह गया। आगे भी प्रयास जारी रहेगा।- जमालपुर निवासी विनीत कुमार ने बताया कि सेना में भर्ती होने का सपना बचपन से हैं। इसके लिए तैयारी भी की है, लेकिन आज सफलता नहीं मिल सकी। आगे और भी तैयारी कर सफलता हासिल करूंगा।- शामली सदर तहसील निवासी मनीष कुमार ने बताया कि गांव के ही कई लोग सेना में रहकर देशसेवा कर चुके हैं। उनसे ही सेना में जाने की प्रेरणा मिलती है।- शामली के बडौली गांव निवासी आकिब ने बताया कि दो सेकंड से दौड़ में रह गया, लेकिन जोश और जज्बा कम नहीं हुआ है। सेना में ही जाना ही एकमात्र लक्ष्य है।

सहारनपुर। स्टेडियम में जारी अग्निवीर भर्ती रैली में शनिवार को मुजफ्फरनगर और शामली तहसील के अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया। दौड़ में 945 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार शनिवार को मुजफ्फरनगर की जानसठ और शामली जिले की सदर, कैराना और ऊन तहसीलों के 1260 अभ्यर्थियों को दौड़ के लिए बुलाया गया। इनमें से 1170 अभ्यर्थी दौड़ में शामिल होने के लिए उपस्थित हुए। परीक्षा में 945 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की। सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और मेडिकल देर शाम तक जारी रहे। अब रविवार को गौतमबुद्ध नगर और मेरठ तहसीलों के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी। स्टेडियम में 13 जिलों की लिखित परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। परीक्षा में 25920 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की थी।