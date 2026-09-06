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सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण: मलबा हटाने के दौरान मिला 20 फीट गहरा कुआं, डाला गया था लिंटर

Sun, 06 Sep 2026 09:48 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 06 Sep 2026 09:48 AM IST
सार

सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर में जिस स्थान से मस्जिद गिराया गया है। मलबा हटाते समय उसके नीचे करीब 20 फीट गहरा कुआं निकला है। कुएं पर लिंटर डाला गया था।

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Saharanpur Collectorate Masjid complex demolished 20-feet-deep well discovered while clearing mosque debris
saharanpur mosque demolition - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एक मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद मलबा हटाने के दौरान जमीन के नीचे एक गहरा कुआं मिला है। प्रशासन ने शनिवार सुबह दो मंजिला मस्जिद को हटाने का काम शुरू किया था। यह कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर की गई थी।
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मस्जिद 315 वर्ग मीटर भूमि पर बनी हुई थी। शनिवार तड़के मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई। देर शाम तक मलबा हटाने का काम जारी रहा। मलबा हटा रही टीम को मस्जिद के नीचे यह कुआं मिला। कुएं की चौड़ाई लगभग एक से सवा मीटर है। इसकी गहराई 20 फुट मापी गई है। 
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कुएं में 20 फुट के नीचे मिट्टी दबी हुई है। प्रशासनिक टीम कुएं को पुराना मान रही है। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कुएं के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने कुआं मिलने की पुष्टि की।
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मस्जिद ध्वस्त करने की कार्रवाई
सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित दो मंजिला मस्जिद को ध्वस्त किया गया। यह कार्रवाई शनिवार सुबह प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी। नगर मजिस्ट्रेट की अदालत ने मस्जिद हटाने का आदेश दिया था। मस्जिद 315 वर्ग मीटर सरकारी भूमि पर बनी हुई थी। कार्रवाई के दौरान देर शाम तक मलबा हटाने का काम चलता रहा।

मलबा हटाने के दौरान मस्जिद के नीचे जमीन में एक कुआं मिला। इस कुएं की चौड़ाई लगभग एक से सवा मीटर है। इसकी गहराई 20 फुट बताई गई है। कुएं के निचले हिस्से में करीब 20 फुट तक मिट्टी भरी हुई है। प्रशासनिक टीम ने इस कुएं को काफी पुराना माना है।
 

कुएं के आसपास पुलिस बल तैनात
कुआं मिलने के बाद प्रशासनिक टीम ने एहतियाती कदम उठाए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कुएं के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया। एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि कुएं को ढकवा दिया गया है। उन्होंने पुष्टि की कि मलबा हटाने के दौरान ही यह कुआं सामने आया। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
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