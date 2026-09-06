1 of 20 Saharanpur Mosque Demolition - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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मस्जिद की ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया सुबह 7.29 बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे तक चली। प्रशासन इतना सचेत था कि मलबे को शहर के बाहर एक सरकारी जमीन पर भिजवाया जा रहा था।

सहारनपुर में कलक्ट्रेट परिसर में स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण को लेकर पुलिस प्रशासन ने रात भर बेहद रणनीति से काम किया। माहौल भांपकर शनिवार तड़के भारी संख्या में फोर्स तैनात कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। हालांकि एमएलसी शाहनवाज और सांसद चंद्रशेखर का दावा है कि शुक्रवार रात प्रशासन ने केवल सील करने का आश्वासन दिया था और शनिवार सुबह इसे गिरा दिया गया, यह दुखद है।

2 of 20 सहारनपुर के कलक्ट्रेट परिसर में मस्जिद को तोड़ता बुलडोजर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

शुक्रवार शाम तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य थी। रात में लोगों को प्रशासन की कार्रवाई का उस समय पता चला जब कलक्ट्रेट के चारों तरफ फोर्स तैनात कर माहौल भांपकर कुछ समय थी फोर्स, तड़के पांच बजे फिर संभाला मोर्चा समय के लिए कम कर दी दी गई।





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वज्र वाहन से लेकर अग्निशमन वाहन भी खड़े कर दिए गए। पता चलते ही एमएलसी शाहनवाज खान और पार्षद टिंकू अरोड़ा समेत कुछ अन्य लोग पहले कलक्ट्रेट और फिर जिलाधिकारी के आवास पर पहुंचे।



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प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मस्जिद को केवल सील किया जा रहा है। तब मामला शांत हो गया। हालांकि सोशल मीडिया पर सांसद इमरान मसूद से लेकर पूर्व सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों की पोस्ट शुरू हो गई थी, जो शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे।





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