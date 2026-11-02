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Saharanpur News: जनपद की तीन चीनी मिलों में पेराई सत्र शुरू

Mon, 02 Nov 2026 12:55 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 12:55 AM IST
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Crushing season begins at the district's three sugar mills
किसान सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ पर चेन में गन्ना डालते अतिथिगण। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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नानौता/लखनौतीसरसावा। जनपद की नानौता, गंगोह और सरसावा स्थित चीनी मिलों में रविवार को हवन पूजन के साथ पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ। संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने इस अवसर पर कहा कि चीनी मिलों का सुचारु संचालन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
तीनों चीनी मिलों में हवन कुंड में आहुतियां दी गईं। इसके बाद चेन में गन्ना डालकर पेराई सत्र की शुरुआत की गई। इस दौरान कई किसानों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। नानौता की किसान सहकारी चीनी मिल में 11 नवंबर से पेराई सत्र शुरू होगा। राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने नानौता मिल में गन्ना डाला। भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत सिंह राणा और उपसभापति रविन्द्र पुंडीर भी उनके साथ मौजूद रहे। लखनौती के शेरमऊ चीनी मिल में भी अखंड पाठ कराया गया। सरसावा चीनी मिल में जिलाधिकारी अरविंद चौहान ने शुभारंभ किया।
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-नानौता चीनी मिल में हुआ यज्ञ
नानौता की किसान सहकारी चीनी मिल में पंडित राकेश शास्त्री ने यज्ञ कराया। मिल के प्रधान प्रबंधक अंकित कुमार (पीसीएस) भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। किसान सोनीराम ओलरा, नीरज बकड़ौली और पुरुषोत्तम अब्दयालपुर को माल्यार्पण कर शॉल एवं उपहार भेंट किए गए। गंगोह विधायक चौधरी किरत सिंह और रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र निम भी मौजूद थे।
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-गंगोह और सरसावा मिलों में शुरुआत
लखनौती के शेरमऊ चीनी मिल में पंडित मनोज शास्त्री ने यज्ञ और ग्रंथी हरजीत सिंह ने अखंड पाठ कराया। यहां ढोला माजरा के प्रवीन कुमार और फतेहपुर के किसान विनीत को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुखविंदर जीत सिंह और महाप्रबंधक बिक्री पंकज खंडेलवाल भी उपस्थित रहे। सरसावा चीनी मिल में आचार्य कुलदीप ने हवन पूजन संपन्न कराया। चीनी मिल के सभापति एवं जिलाधिकारी अरविंद चौहान, उपसभापति प्रमोद राणा और प्रधान प्रबंधक मनी अरोड़ा ने शुभारंभ किया। इस दौरान गांव बुडेढा के किसान सतबीर और सलेमपुर के संदीप धीमान को सबसे पहले गन्ना लाने पर सम्मानित किया गया।

किसान सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ पर चेन में गन्ना डालते अतिथिगण। संवाद

किसान सहकारी चीनी मिल के शुभारंभ पर चेन में गन्ना डालते अतिथिगण। संवाद

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