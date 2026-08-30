Saharanpur News: रक्षाबंधन के बाद ट्रेनों व बसों में लौटने वालों की भीड़

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रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा की सुविधा 27 अगस्त की रात 12 बजे से लागू हो गई थी, जो 29 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रही। रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या और रक्षाबंधन पर रोडवेज बसों व ट्रेनों में जबरदस्त भीड़ रही थी। हाल यह रहा था कि बस स्टैंड पर अधिक भीड़ होने के चलते बसों की संख्या कम पड़ गई थी। यही हाल ट्रेनों का भी रहा था। रक्षाबंधन पर्व के अगले दिन शनिवार को रोडवेज बसों व ट्रेनों में वापस लौटने की भीड़ नजर आई। रेलवे रोड, दिल्ली रोड पर कांशीराम कॉलोनी और मानकमऊ बस स्टैंड पर अधिक भीड़ रही। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तीन दिवसीय मुफ्त यात्रा का करीब 1.10 लाख महिला व सह यात्री ने लाभ उठाया है।

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सहारनपुर। रक्षाबंधन के बाद वापस लौटने की शनिवार को भी रोडवेज बसों व ट्रेनों में भीड़ रही। तीन दिन रोडवेज बसों में करीब 1.10 लाख महिला और सह यात्री ने मुफ्त सफर किया। करीब 2.25 करोड़ रुपये की यात्रा कराई गई।