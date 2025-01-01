Saharanpur News: शराब पीकर 100 अधिक गति पर वाहन दौड़ाने वाले 340 वाहनों के चालान काटे

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संवाद न्यूज एजेंसीसहारनपुर। जिले के चार टोल प्लाजा पर ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया। इसमें सामने आया है कि एक्सप्रेसवे और हाईवे पर वाहनों को शराब पीकर दौड़ाया जा रहा है। वाहनों की रफ्तार भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और उससे अधिक है। यातायात पुलिस ने ऐसे 340 वाहनों के चालान काटे हैं। छह लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने जिलेभर में व्यापक चेकिंग एवं जागरूकता अभियान चलाया। कोलकी, सैयद माजरा, गणेशपुर और सरसावा टोल प्लाजा पर विशेष रूप से ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच की गई। वहीं, देहरादून एक्सप्रेसवे और हाईवे पर इंटरसेप्टर के जरिये तेज गति से वाहन चलाने वालों की निगरानी की गई। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अभियान में 340 वाहनों के चालान किए गए। इनमें ड्रिंक एंड ड्राइव के 10 और तेज रफ्तार में 330 चालान शामिल हैं।पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने और शराब या किसी अन्य नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने के लिए जागरूक किया। एसपी यातायात शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तेज रफ्तार और नशे में वाहन चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।