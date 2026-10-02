विजेता: एशियन गेम्स में पदक जीतकर सहारनपुर पहुंचीं प्राची, ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत; बोलीं-'डीएसपी बनना सपना'

ढोल-नगाड़ों के साथ खुली जीप में निकलीं

स्टेशन पर प्राची का ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्हें खुली जीप में ले जाया गया। स्वागत के दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और समर्थक मौजूद रहे। प्राची की उपलब्धि पर लोगों में उत्साह नजर आया।



बोलीं- डीएसपी बनना मेरा सपना

मीडिया से बातचीत में प्राची चौधरी ने कहा कि उनका सपना डीएसपी बनना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को डीएसपी पद पर नियुक्त करती है। प्रतियोगिता में जाने से पहले ही उन्होंने पुलिस की वर्दी के लिए अपना नाप दे दिया था। अब वह मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगी।