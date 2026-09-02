यूपी: सहारनपुर पहुंचे अखिलेश यादव, बंद कमरे में रुद्र सेन और पार्टी पदाधिकारियों से की बातचीत, इकरा भी माैजूद

अखिलेश यादव के पहुंचते ही सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण मौके पर काफी अव्यवस्था की स्थिति बनी रही। जगह कम होने के चलते सुरक्षाकर्मियों और पुलिस को व्यवस्था संभालने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।

सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बुधवार को सहारनपुर पहुंचे। सरसावा एयरपोर्ट से कार से दिल्ली रोड होते हुए वह आईटीआई के सामने स्थित स्टेट बैंक कॉलोनी पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्र सेन और उनके भाई इंद्रसेन के घर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।

बंद कमरे में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की बातचीत

अखिलेश यादव ने चौधरी रुद्र सेन के आवास पर बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान स्थानीय संगठन और अन्य विषयों को लेकर चर्चा हुई। इस दाैरान कैराना सांसद इकरा हसन भी माैजूद रहीं। हालांकि बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।



कार्तिकेय राणा ने भी किया स्वागत

अखिलेश यादव के सहारनपुर पहुंचने से पहले फाटक के पास पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र राणा के पुत्र कार्तिकेय राणा ने उनका स्वागत किया। सहारनपुर दौरे के दौरान अखिलेश यादव के मीडिया से बातचीत करने की भी संभावना है।