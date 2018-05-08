âãUæÚUÙÂéÚUÐ çÁÜæ ×çÁSÅþðUÅU/çÁÜæ çÙßæü¿Ù ¥çÏ·¤æÚUè Âè·ð¤ Âæ‡ÇðUØ Ùð çÁÜð ·ð¤ â×SÌ ·¤æØæüÜØ ¥ŠØÿæô´ ·¤ô çÙÎðüàæ çÎ° ãñU ç·¤ çÁÙ·ð¤ Âæâ çßÖæ»èØ ßæãUÙ ¥Íßæ ¥ÙéÕ¢çÏÌ ßæãUÙ ÂýØô» ç·¤Øð Áæ ÚUãðU ãñU ßð } ×§ü Ì·¤ ßæãUÙô´ ·¤è ¥æ×Î ØæÌæØæÌ Âý·¤ôcÆU ×ð´ ·¤ÚUæ·¤ÚU Üæò» Õé·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU Üð´Ð
âô×ßæÚU ·¤ô ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·é¤ÀU çßÖæ»æŠØÿæô´ Ùð ¿éÙæß ãðUÌé ßæãUÙ ©UÂÜŽÏ ÙãUè ·¤ÚUæ° ãñ´UÐ ©U‹ãUô¢Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çÙÏæüçÚUÌ çÌçÍ Ì·¤ ßæãUÙ ©UÂÜŽÏ Ù ãUôÙð ·¤è Îàææ ×ð´ °ðâð ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·ð¤ çßL¤h ¥çÏ»ýãU‡æ ·ð¤ çÜ° Üô·¤ ÂýçÌçÙçÏˆß ¥çÏçÙØ× v~zv ·¤è ÏæÚUæ v{® ·ð¤ ¥ÏèÙ Î¢ÇUæˆ×·¤ ·¤æØüßæãUè ãUô»èÐ
°»ýèÁ¢€àæÙ ·¤è SÍæÂÙæ ãUô»è
âãUæÚUÙÂéÚUÐ çÁÜæçÏ·¤æÚUè Âè·ð¤ Âæ¢ÇðUØ Ùð ·¤ãUæ ÂýçàæçÿæÌ ·ë¤çá ©Ul×è SßæßÜ¢ÕÙ ØôÁÙæ ·ð¤ ÌãUÌ ßÙ SÅUæÂ àææòÂ ·¤è SÍæÂÙæ ·¤è ÁæÙè ãñUÐ §â×ð´ °»ýèÁ¢€àæÙ ·ð¤ ÕñÙÚU ÌÜð â×SÌ âéçßÏæØð´ ©UÂÜŽÏ ·¤ÚUæØè Áæ°»èÐ ©U‹ãUô´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ØôÁÙæ ·ð¤ Âæ˜æÌæ ãðUÌé ¥ØÍèü ·¤è ©U×ý ¥çÏ·¤Ì× y® ßáü ÌÍæ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ/ ÁÙÁæçÌ/ ×çãUÜæ¥ô´ ·ð¤ çÜ° ¥çÏ·¤Ì× ®z ßáü ·¤è ÀêUÅU ·¤æ ÂýæßÏæÙ ãñUÐ çÁâ·¤è ‹ØêÙÌ× Øô‚ØÌæ ·ë¤çá SÙæÌ·¤ ãUôÙæ ¥çÙßæØü ãñUÐ
âãUæÚUÙÂéÚUÐ çÁÜæ ×çÁSÅþðUÅU/çÁÜæ çÙßæü¿Ù ¥çÏ·¤æÚUè Âè·ð¤ Âæ‡ÇðUØ Ùð çÁÜð ·ð¤ â×SÌ ·¤æØæüÜØ ¥ŠØÿæô´ ·¤ô çÙÎðüàæ çÎ° ãñU ç·¤ çÁÙ·ð¤ Âæâ çßÖæ»èØ ßæãUÙ ¥Íßæ ¥ÙéÕ¢çÏÌ ßæãUÙ ÂýØô» ç·¤Øð Áæ ÚUãðU ãñU ßð } ×§ü Ì·¤ ßæãUÙô´ ·¤è ¥æ×Î ØæÌæØæÌ Âý·¤ôcÆU ×ð´ ·¤ÚUæ·¤ÚU Üæò» Õé·¤ ÂýæŒÌ ·¤ÚU Üð´Ð
âô×ßæÚU ·¤ô ©U‹ãUô´Ùð ·¤ãUæ ç·¤ ·é¤ÀU çßÖæ»æŠØÿæô´ Ùð ¿éÙæß ãðUÌé ßæãUÙ ©UÂÜŽÏ ÙãUè ·¤ÚUæ° ãñ´UÐ ©U‹ãUô¢Ùð ·¤ãUæ ç·¤ çÙÏæüçÚUÌ çÌçÍ Ì·¤ ßæãUÙ ©UÂÜŽÏ Ù ãUôÙð ·¤è Îàææ ×ð´ °ðâð ¥çÏ·¤æçÚUØô´ ·ð¤ çßL¤h ¥çÏ»ýãU‡æ ·ð¤ çÜ° Üô·¤ ÂýçÌçÙçÏˆß ¥çÏçÙØ× v~zv ·¤è ÏæÚUæ v{® ·ð¤ ¥ÏèÙ Î¢ÇUæˆ×·¤ ·¤æØüßæãUè ãUô»èÐ
°»ýèÁ¢€àæÙ ·¤è SÍæÂÙæ ãUô»è
âãUæÚUÙÂéÚUÐ çÁÜæçÏ·¤æÚUè Âè·ð¤ Âæ¢ÇðUØ Ùð ·¤ãUæ ÂýçàæçÿæÌ ·ë¤çá ©Ul×è SßæßÜ¢ÕÙ ØôÁÙæ ·ð¤ ÌãUÌ ßÙ SÅUæÂ àææòÂ ·¤è SÍæÂÙæ ·¤è ÁæÙè ãñUÐ §â×ð´ °»ýèÁ¢€àæÙ ·ð¤ ÕñÙÚU ÌÜð â×SÌ âéçßÏæØð´ ©UÂÜŽÏ ·¤ÚUæØè Áæ°»èÐ ©U‹ãUô´Ùð ÕÌæØæ ç·¤ ØôÁÙæ ·ð¤ Âæ˜æÌæ ãðUÌé ¥ØÍèü ·¤è ©U×ý ¥çÏ·¤Ì× y® ßáü ÌÍæ ¥Ùéâêç¿Ì ÁæçÌ/ ÁÙÁæçÌ/ ×çãUÜæ¥ô´ ·ð¤ çÜ° ¥çÏ·¤Ì× ®z ßáü ·¤è ÀêUÅU ·¤æ ÂýæßÏæÙ ãñUÐ çÁâ·¤è ‹ØêÙÌ× Øô‚ØÌæ ·ë¤çá SÙæÌ·¤ ãUôÙæ ¥çÙßæØü ãñUÐ