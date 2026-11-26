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गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पिछले तीन दिनों से सुर्खियों में हैं। फिलहाल इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी शाहनवाज खान के चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा दावा किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में इमरान मसूद कहते नजर आ रहे हैं कि शाहनवाज खान हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद जिले की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

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दरअसल, शाहनवाज खान को सहारनपुर देहात विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी की चर्चा थी। हालांकि, इस सीट पर समाजवादी पार्टी पहले ही अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। शाहनवाज खान सांसद इमरान मसूद के बेहद करीबी माने जाते हैं। प्रसारित वीडियो में इमरान दावा कर रहे हैं कि शाहनवाज खान उनके चुनाव में हर कदम पर साथ रहे हैं। ऐसे समय में साथ देने वाले को कैसे छोड़ सकते हैं। शाहनवाज खान को हर हाल में चुनाव लड़ाएंगे। इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ऐसे में इमरान मसूद का शाहनवाज खान के चुनाव लड़ने का दावा कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रहा है।

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अब देखना होगा कि शाहनवाज खान किस सीट से और किस राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरते हैं। प्रसारित वीडियो में इमरान मसूद राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अपनी बात रखते सुनाई दे रहे हैं। वह कहते हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तब 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अभी तो मुख्यमंत्री बनना है। उनके यह बयान भी काफी चर्चा में है।



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