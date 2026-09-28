Saharanpur News: जिलेभर में 26 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश, आठ डिग्री गिरा तापमान
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
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सहारनपुर। जनपद में शनिवार की दोपहर एक बजे से रविवार की अपराह्न तीन बजे तक 50 एमएम बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से तापमान में भी आठ डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। जनपद में कई जगहों पर हल्का कीचड़ और जलभराव भी देखने को मिला।
जिला प्रशासन ने शुक्रवार की रात आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके चलते स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई थी। शनिवार की दोपहर शुरू हुई बारिश कभी तेज और कभी हल्की के साथ रविवार की सुबह करीब चार बजे तक बिना रुके होती रही। इसके बाद रविवार को दोपहर 12 बजे तक बादल छाए रहे। दोपहर 12 बजे फिर फुहार की तरह बारिश शुरू हुई और शाम तक होती रही। हल्की हवा के साथ फुहार होने से मौसम ठंडा हो गया। नतीजा यह रहा कि, जो अधिकतम तापमान शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस था वह गिरकर रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।
न्यूनतम तापमान में भी दो दिन में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद पुराना कलसिया रोड पर गांव बिशनपुर के पास सड़क के गड्ढे पानी से भर गए। जर्जर हुए शकलापुरी मार्ग पर भी गड्ढों में बारिश का पानी भरा नजर आया। इसकी वजह से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी।
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-- आज भी हो सकती है बूंदाबांदी
मौसम विभाग ने सोमवार को भी जनपद में बादल छाए रहने और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि सोमवार को बारिश होने की 65 फीसदी संभावना है। मंगलवार को मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है।
-- बीते एक सप्ताह का तापमान
तिथि
-- -- ---न्यूनतम ---अधिकतम
27 सितंबर
---23 -- -- --26
26 सितंबर
---26 -- -- --28
25 सितंबर
---27 -- -- --33
24 सितंबर
---26 -- -- --32
23 सितंबर
---26.4 -- ---34
22 सितंबर
---26 -- -- --32.5
21 सितंबर
---26 -- -- --33
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जिला प्रशासन ने शुक्रवार की रात आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके चलते स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई थी। शनिवार की दोपहर शुरू हुई बारिश कभी तेज और कभी हल्की के साथ रविवार की सुबह करीब चार बजे तक बिना रुके होती रही। इसके बाद रविवार को दोपहर 12 बजे तक बादल छाए रहे। दोपहर 12 बजे फिर फुहार की तरह बारिश शुरू हुई और शाम तक होती रही। हल्की हवा के साथ फुहार होने से मौसम ठंडा हो गया। नतीजा यह रहा कि, जो अधिकतम तापमान शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस था वह गिरकर रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।
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न्यूनतम तापमान में भी दो दिन में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद पुराना कलसिया रोड पर गांव बिशनपुर के पास सड़क के गड्ढे पानी से भर गए। जर्जर हुए शकलापुरी मार्ग पर भी गड्ढों में बारिश का पानी भरा नजर आया। इसकी वजह से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी।
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मौसम विभाग ने सोमवार को भी जनपद में बादल छाए रहने और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि सोमवार को बारिश होने की 65 फीसदी संभावना है। मंगलवार को मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है।
तिथि
27 सितंबर
26 सितंबर
25 सितंबर
24 सितंबर
23 सितंबर
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21 सितंबर