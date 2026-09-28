फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   50 mm of rain fell across the district in 26 hours, the temperature dropped by eight degrees.

Saharanpur News: जिलेभर में 26 घंटे में 50 मिलीमीटर बारिश, आठ डिग्री गिरा तापमान

Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 01:15 AM IST
विज्ञापन
50 mm of rain fell across the district in 26 hours, the temperature dropped by eight degrees.
सहारनपुर। जनपद में शनिवार की दोपहर एक बजे से रविवार की अपराह्न तीन बजे तक 50 एमएम बारिश दर्ज की गई। इसकी वजह से तापमान में भी आठ डिग्री की गिरावट दर्ज हुई है। जनपद में कई जगहों पर हल्का कीचड़ और जलभराव भी देखने को मिला।
विज्ञापन

जिला प्रशासन ने शुक्रवार की रात आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट जारी किया था। इसके चलते स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई थी। शनिवार की दोपहर शुरू हुई बारिश कभी तेज और कभी हल्की के साथ रविवार की सुबह करीब चार बजे तक बिना रुके होती रही। इसके बाद रविवार को दोपहर 12 बजे तक बादल छाए रहे। दोपहर 12 बजे फिर फुहार की तरह बारिश शुरू हुई और शाम तक होती रही। हल्की हवा के साथ फुहार होने से मौसम ठंडा हो गया। नतीजा यह रहा कि, जो अधिकतम तापमान शुक्रवार को 33 डिग्री सेल्सियस था वह गिरकर रविवार को 26 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।
विज्ञापन

न्यूनतम तापमान में भी दो दिन में चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही है। रविवार को न्यूनतम तापमान 23 और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा। हल्की बूंदाबांदी के बावजूद पुराना कलसिया रोड पर गांव बिशनपुर के पास सड़क के गड्ढे पानी से भर गए। जर्जर हुए शकलापुरी मार्ग पर भी गड्ढों में बारिश का पानी भरा नजर आया। इसकी वजह से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी।
विज्ञापन
विज्ञापन


-- आज भी हो सकती है बूंदाबांदी
मौसम विभाग ने सोमवार को भी जनपद में बादल छाए रहने और कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। मिर्जापुर स्थित मौसम वेधशाला प्रभारी अमीर आलम ने बताया कि सोमवार को बारिश होने की 65 फीसदी संभावना है। मंगलवार को मौसम साफ रहने का अनुमान जताया है।

-- बीते एक सप्ताह का तापमान
तिथि-------न्यूनतम---अधिकतम
27 सितंबर---23------26



26 सितंबर---26------28
25 सितंबर---27------33



24 सितंबर---26------32
23 सितंबर---26.4-----34



22 सितंबर---26------32.5
21 सितंबर---26------33
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed