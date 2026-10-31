Saharanpur: जंगल में मिला 11 वर्षीय प्रियांशु का शव, जंगली कुत्तों के हमले की आशंका

सहारनपुर के नागल क्षेत्र में शुक्रवार शाम जंगल गए 11 वर्षीय बालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बेलडा जुनारदार गांव निवासी प्रियांशु उर्फ गुल्लू देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उसका शव जंगल में अर्द्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। शरीर पर गंभीर चोटों के निशान देखकर आशंका जताई जा रही है कि जंगली कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला किया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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