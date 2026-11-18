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पटवाई थाना क्षेत्र के हरियाल गांव निवासी अमित (32) ने सोमवार को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिवार के लोग उसे रामपुर जिला अस्पताल ले गए। वहां से डॉक्टरों ने उसे मुरादाबाद रेफर कर दिया। मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मुरादाबाद में पोस्टमार्टम के बाद शव घर भेज दिया गया।अमित मजदूरी करके परिवार का पालन-पोषण करता था। उसके परिवार में पत्नी, माता-पिता और तीन छोटे बच्चे हैं। मंगलवार शाम को अमित का अंतिम संस्कार कर दिया गया। थाना प्रभारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि थाने में इस मामले की कोई सूचना नहीं मिली है।