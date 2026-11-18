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मामला थाना क्षेत्र के अशोकपुर गांव का है। ग्राम प्रशासक के पति संघप्रिय गौतम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव के एक ग्रामीण के घर शादी समारोह चल रहा था। इस दौरान डीजे की आवाज काफी तेज थी। उन्होंने लोगों से आवाज कम करने को कहा तो बारात में आए बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कायस्थान निवासी रामचंद्र, उसके पुत्र अरविंद, डीजे संचालक और अन्य लोग भड़क गए।आरोप है कि सभी ने उनके साथ अभद्रता शुरू कर दी। विरोध करने पर हॉकी, लाठी और छोटी तलवार से मारपीट की। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। हमले में ग्राम प्रधान के पति गंभीर रूप से घायल हो गए। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।