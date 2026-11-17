विज्ञापन

सिफत नवी ने कोतवाली में बताया कि उनके चाचा हाफिज आशिक नबी (45) 14 नवंबर को हल्द्वानी से नगलिया आकिल आ रहे थे। स्कूटी को अलीनगर हल्द्वानी निवासी अमीरुद्दीन चला रहा था। नई मंडी के पास नैनीताल हाईवे पर करीब एक बजे ट्रक चालक ने लापरवाही से स्कूटी में पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में हाफिज आशिक नबी की मौत हो गई और अमीरुद्दीन घायल हो गए। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद