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कुकड़ी खेड़ा गांव निवासी अनिल कुमार ने पुलिस को तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम करीब चार बजे उनके भाई नितिन कुमार ने जुनैद से सड़क पर खड़ी कार हटाने को कहा। आरोप है कि जुनैद ने नाराज होकर नितिन से गाली-गलौज की। विरोध करने पर जुनैद ने महफूज, रिजवान और राशिद को बुलाकर नितिन कुमार, सोमपाल सिंह और कपिल से मारपीट की। इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने बताया कि जुनैद को सोमवार को गांव से गिरफ्तार किया गया। संवाद