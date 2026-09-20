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Rampur News: दो युवकों को उठाया, रॉड से पीटा, फिर गड्ढे में फेंककर बनाया वीडियो

Sun, 20 Sep 2026 01:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 20 Sep 2026 01:49 AM IST
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Two youths were abducted, beaten with rods, then thrown into a pit and filmed.
रामपुर। सिविल लाइंस क्षेत्र में दो युवकों को जबरन उठाकर ले जाने और रॉड से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने मारपीट के बाद दोनों को गहरे गड्ढे में फेंक दिया और घटना का वीडियो भी बनाया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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न्यू कृष्णा विहार, ज्वाला नगर निवासी अजय कुमार सिंह का बेटा आरूष कुमार अपने दोस्त उज्जवल के साथ परशुराम चौक के पास था। आरोप है कि इसी दौरान मलय अपने तीन साथियों के साथ बाइक से पहुंचा और दोनों को जबरन रोशन बाग इंडस्ट्रियल एरिया ले जाकर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। आरूष के सिर पर रॉड से वार किया गया तो उसने हाथ आगे कर बचाव किया। इससे सिर तो बच गया लेकिन उसका हाथ टूट गया। शरीर के अन्य हिस्सों पर भी चोटें आईं। उज्जवल को भी आरोपियों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि मारपीट के बाद दोनों युवकों को एक गहरे गड्ढे में फेंक दिया गया। इस दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। आरोपियों ने रंगदारी मांगी और पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद आरूष ने सिविल लाइंस थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के अनुसार पुलिस ने मलय और उसके तीन अज्ञात साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच के साथ आरोपियों की पहचान और घटना में इस्तेमाल किए गए वीडियो समेत अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी।
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