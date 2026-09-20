Rampur News: ट्रॉली में घुसी कार, दो वर्षीय बच्ची की गई जान

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जाहिदपुर सीकमपुर निवासी फुरकान की पत्नी रुकय्या की स्वार स्थित एक निजी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी। शुक्रवार रात करीब साढ़े 12 बजे परिवार के लोग कार से लेकर घर जा रहे थे। मुंशीगंज मार्ग पर हरपुड़ा स्थित मस्जिद के पास पहुंचने पर कार सड़क किनारे खड़ी ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में कार में सवार फातिमा, शगुफ्ता, चालक रिजवान निवासी नरपतनगर और मुरसलीन जहां घायल हो गए, जबकि रुकय्या की दो वर्षीय बेटी बुशरा की मौत हो गई।हादसे के बाद परिजन ने बिना कानूनी कार्रवाई किए बच्ची का शव घर ले गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना पुलिस को नहीं मिली है। सूचना मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।