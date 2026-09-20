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Rampur News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, एसपी से शिकायत

Sun, 20 Sep 2026 02:04 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 02:04 AM IST
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Complaint lodged with SP over alleged attempted rape of minor daughter.
रामपुर। क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पत्नी और एक युवक पर करीब 13 वर्षीय नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया है। पिता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है।
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पीड़ित पिता ने बताया कि वह निजी बस चलाता है और अक्सर बाहर रहता है। आरोप है कि 15 सितंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे उसकी पत्नी ने गांव निवासी एक युवक को चोरी-छिपे घर बुलाया। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बेटी के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी युवक घर के दलान में रखे एक बॉक्स के पीछे छिप गया। बच्ची ने लोगों को युवक के वहां छिपे होने की जानकारी दी। लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन युवक मौके से भाग गया। दावा किया है कि युवक के घर में पकड़े जाने की घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है। साथ ही अपनी पत्नी और आरोपी युवक पर उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पिता ने एसपी से पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व नाबालिग बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि मामला अभी जानकारी में नहीं है।
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