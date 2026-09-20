Rampur News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप, एसपी से शिकायत

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पीड़ित पिता ने बताया कि वह निजी बस चलाता है और अक्सर बाहर रहता है। आरोप है कि 15 सितंबर की रात करीब साढ़े 11 बजे उसकी पत्नी ने गांव निवासी एक युवक को चोरी-छिपे घर बुलाया। आरोप है कि इसके बाद दोनों ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। बेटी के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी युवक घर के दलान में रखे एक बॉक्स के पीछे छिप गया। बच्ची ने लोगों को युवक के वहां छिपे होने की जानकारी दी। लोगों ने उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन युवक मौके से भाग गया। दावा किया है कि युवक के घर में पकड़े जाने की घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है। साथ ही अपनी पत्नी और आरोपी युवक पर उसे और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। पिता ने एसपी से पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व नाबालिग बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। शिकायत के बाद पुलिस जांच में जुटी है। सीओ सोनम सिंह ने बताया कि मामला अभी जानकारी में नहीं है।