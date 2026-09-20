Rampur News: हार्ट अटैक के दो और मरीजों को लगा जीवनरक्षक इंजेक्शन, बची जान

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सीएमओ ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद दोनों मरीजों के सीने में दर्द समेत अन्य तकलीफों में राहत मिली। ईसीजी में भी सुधार दिखाई दिया। समय पर यह इंजेक्शन मिलने से दिल तक खून पहुंचाने में मदद मिलती है और मरीज की जान बचाने में मददगार साबित हो सकता है। बताया कि जिला अस्पताल में इससे पहले तीन मरीजों को यह इंजेक्शन दिया जा चुका है। शनिवार को दो और मरीजों के इलाज के बाद अब तक पांच मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। यह सुविधा जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पताल में उपलब्ध है। बताया कि हार्ट अटैक के मरीज को समय से अस्पताल पहुंचाना बेहद जरूरी है। शुरुआती 90 मिनट में इलाज मिलने पर गंभीर खतरे को कम करने में मदद मिलती है।हार्ट अटैक में समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाने में मदद मिलती है। शनिवार को दो मरीजों को जीवनरक्षक टेनेक्टेप्लेस इंजेक्शन दिया गया। दोनों की हालत में सुधार है। अब तक पांच मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है। यह सुविधा जिला अस्पताल के साथ सभी सीएचसी में भी उपलब्ध है। -डॉ. दीपा सिंह, सीएमओ