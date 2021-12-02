Rampur News: 95 शीशी प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप के साथ दो गिरफ्तार

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सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि शुक्रवार को अवैध बिक्री और भंडारण की रोकथाम के लिए जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। मौके से अजीमनगर थाना क्षेत्र के इमरता गांव निवासी महफूज और दिलपुरा निवासी किशन कुमार को गिरफ्तार किया गया। दोनों के कब्जे से मेकड्रिल कफ सिरप की 95 शीशियां बरामद हुईं। बरामदगी के आधार पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीओ सिटी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी आपूर्तिकर्ता हैं जो दूसरे स्थानों से कोडीनयुक्त सिरप लाकर शहर में सप्लाई करते हैं।एक साल में दस बार पकड़ी जा चुकी है खेपरामपुर। जिले में एक साल में कोडीनयुक्त कफ सिरप की खेप पकड़े जाने के दस मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से छह मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। दस दिन पहले भी पांच अक्तूबर को गंज पुलिस ने कोडीनयुक्त कफ सिरप की 1800 शीशी के साथ तीन को गिरफ्तार किया था। इनमें दो मुरादाबाद व एक रामपुर के थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास सिरप कहां से आया था और इसकी आपूर्ति कहां की जानी थी, इस बारे में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि कोडीनयुक्त सिरप के सप्लायरों पर लगातार निगाह रखी जा रही है।