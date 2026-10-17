Rampur News: नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों में मारपीट, दो महिलाओं समेत तीन घायल
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:38 AM IST
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:38 AM IST
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केमरी। क्षेत्र के खानपुर जदीद गांव में नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप लगाया है। घटना में दो महिलाओं समेत तीन लोग घायल हो गए। दोनों पक्षों की तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव निवासी जमील अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नमाज पढ़कर लौट रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले इमरान और हसनैन उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वह और उसकी भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए।
वहीं, मुन्नी बेगम ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि जमील अहमद, खलील अहमद, हसन और शरीफ नमाज पढ़कर आ रहे थे। रास्ते में सभी ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मौके से भाग गए।
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सीओ राजवीर सिंह परिहार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिलने पर केमरी पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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गांव निवासी जमील अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह नमाज पढ़कर लौट रहा था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले इमरान और हसनैन उसके साथ गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने उस पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें वह और उसकी भाभी गंभीर रूप से घायल हो गए।
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वहीं, मुन्नी बेगम ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि जमील अहमद, खलील अहमद, हसन और शरीफ नमाज पढ़कर आ रहे थे। रास्ते में सभी ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी मौके से भाग गए।
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सीओ राजवीर सिंह परिहार ने बताया कि दोनों पक्षों की तहरीर मिलने पर केमरी पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।