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Rampur News: टांडा में ट्यूबवेल से चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार

Sat, 17 Oct 2026 02:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 02:35 AM IST
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Three accused arrested for tubewell theft in Tanda
टांडा। ट्यूबवेल से स्टार्टर और केबल चोरी के मामले में टांडा पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से स्टार्टर का लोहे का खोखा और 1.750 किलोग्राम तांबे का तार बरामद किया है।
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ग्राम चक गजरौला निवासी केविन्द्र सिंह ने 15 अक्तूबर को 10 सितंबर को हुई चोरी की तहरीर दी थी। उन्होंने 19 अगस्त को नेमपाल के ट्यूबवेल से हुई चोरी का भी जिक्र किया था। सीओ पंकज पंत ने बताया कि शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पंकज कुमार, अरुण उर्फ मोनू और नरवेश कुमार को त्रिवेणी मिल के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पंकज से 350 ग्राम तांबा और स्टार्टर का खोखा, जबकि अरुण व नरवेश से 700-700 ग्राम तांबे का तार बरामद किया है। संवाद
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