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टिंकू अपनी पत्नी ज्योति मसीह और तीन बच्चों के साथ किराये पर रहते थे। कोतवाली प्रभारी के अनुसार, मंगलवार सुबह पत्नी ज्योति बच्चों को स्कूल भेजकर ड्यूटी पर अस्पताल चली गई थीं, तब टिंकू घर पर अकेले थे। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने बीमारी से परेशान होकर जीने की रेलिंग में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीओ पीपी सिंह ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फंदे पर लटकना बताई है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। संवाद