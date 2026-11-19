Rampur News: फंदे पर लटकने से हुई थी टिंंकू की मौत, पोस्टमार्टम में पुष्टि
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 19 Nov 2026 01:39 AM IST
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बिलासपुर। नगर के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में किराये के मकान में परिवार समेत रह रहे टिंकू मसीह (31) की जान फंदे पर लटकने के कारण गई थी। कोतवाली प्रभारी जीत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है।
टिंकू अपनी पत्नी ज्योति मसीह और तीन बच्चों के साथ किराये पर रहते थे। कोतवाली प्रभारी के अनुसार, मंगलवार सुबह पत्नी ज्योति बच्चों को स्कूल भेजकर ड्यूटी पर अस्पताल चली गई थीं, तब टिंकू घर पर अकेले थे। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने बीमारी से परेशान होकर जीने की रेलिंग में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीओ पीपी सिंह ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फंदे पर लटकना बताई है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। संवाद
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टिंकू अपनी पत्नी ज्योति मसीह और तीन बच्चों के साथ किराये पर रहते थे। कोतवाली प्रभारी के अनुसार, मंगलवार सुबह पत्नी ज्योति बच्चों को स्कूल भेजकर ड्यूटी पर अस्पताल चली गई थीं, तब टिंकू घर पर अकेले थे। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने बीमारी से परेशान होकर जीने की रेलिंग में रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीओ पीपी सिंह ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह फंदे पर लटकना बताई है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। संवाद
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