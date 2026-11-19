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इस दौरान बेल्टों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कुछ संभ्रांत लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया। हालांकि, घटना के संबंध में किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संवाद