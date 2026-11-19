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दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, अमरजीत सिंह का मकान आदर्श कॉलोनी में है और उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। आरोप है कि गुरचरन सिंह ने इसी मुकदमे का फायदा उठाकर कुछ मजदूरों के साथ मकान पर पहुंचकर ताला तोड़ा। उसने मकान को पत्थर आदि से क्षतिग्रस्त किया और अंदर रखा सामान गायब कर दिया। आसपास के लोगों की सूचना पर अमरजीत सिंह ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, पुलिस ने गुरचरन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद विज्ञापन

दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार, अमरजीत सिंह का मकान आदर्श कॉलोनी में है और उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है। आरोप है कि गुरचरन सिंह ने इसी मुकदमे का फायदा उठाकर कुछ मजदूरों के साथ मकान पर पहुंचकर ताला तोड़ा। उसने मकान को पत्थर आदि से क्षतिग्रस्त किया और अंदर रखा सामान गायब कर दिया। आसपास के लोगों की सूचना पर अमरजीत सिंह ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव के मुताबिक, पुलिस ने गुरचरन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद

रामपुर। सिविल लाइंस क्षेत्र में एक बंद मकान का ताला तोड़कर सामान चोरी करने के आरोप में पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। मकान मालिक अमरजीत सिंह की तहरीर पर बरेली निवासी गुरचरन सिंह के खिलाफ चोरी, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और घर में घुसने की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है।