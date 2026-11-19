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पुलिस प्रशासन की ओर से जारी संख्यात्मक विवरण के अनुसार परिक्षेत्र के पांच जिलों में कुल 107 निरीक्षकों और 46 उपनिरीक्षकों का समायोजन किया गया है। इस फेरबदल में रामपुर में भी बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया है। जिले में 26 निरीक्षकों और चार उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन हुआ है।चुनाव से पहले पुलिस अधिकारियों की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आईपीएस व पीपीएस अफसरों के तबादले प्रदेश स्तर पर हो रहे हैं। पुलिस महकमे में डीआईजी स्तर पर भी तबादले की प्रक्रिया की गई है।चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी रखने और निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने में पुलिस की भूमिका अहम होती है। ऐसे में पुलिस महकमे में होने वाले प्रशासनिक बदलावों को चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।परिक्षेत्र स्तर पर जारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रक्रिया में सभी पांच जिलों को शामिल किया गया है। जारी आदेश के मुताबिक मुरादाबाद जिले में 23 निरीक्षकों और 33 उपनिरीक्षकों का समायोजन किया गया है। बिजनौर में 18 निरीक्षक और चार उपनिरीक्षक, रामपुर में 26 निरीक्षक और चार उपनिरीक्षक, अमरोहा में 21 निरीक्षक और एक उपनिरीक्षक तथा संभल में 19 निरीक्षक और चार उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण एवं समायोजन किया गया है।आंकड़ों पर नजर डालें तो निरीक्षकों के समायोजन में रामपुर सबसे आगे है। यहां 26 निरीक्षकों का समायोजन किया गया है। इसके बाद मुरादाबाद में 23, अमरोहा में 21, संभल में 19 और बिजनौर में 18 निरीक्षकों का समायोजन हुआ है। वहीं, उपनिरीक्षकों के मामले में मुरादाबाद में सबसे अधिक 33 का समायोजन किया गया है। शेष चार जिलों में उपनिरीक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।पुलिस विभाग में इस तरह के बदलावों के पीछे चुनावी व्यवस्था को दुरुस्त रखने की तैयारी अहम मानी जा रही है। चुनाव के दौरान पुलिस को मतदान केंद्रों की सुरक्षा, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी, कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण और चुनाव आचार संहिता का पालन कराने जैसी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। इसके लिए पुलिस अधिकारियों की उपलब्धता और तैनाती का संतुलन जरूरी होता है।एएसपी अनुराग सिंह के अनुसार, मंडल स्तर पर निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के तबादले हुए हैं।000जिलेवार निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों की स्थितिजिलानिरीक्षकउपनिरीक्षकमुरादाबाद2333बिजनौर 18रामपुर26अमरोहा21संभल19कुल1074600रामपुर में निरीक्षकों की संख्या सबसे अधिकजिलेवार आंकड़ों में रामपुर एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। पांच जिलों में निरीक्षकों के समायोजन की सबसे अधिक संख्या रामपुर में दर्ज की गई है। यहां 26 निरीक्षकों का समायोजन हुआ है। वहीं, उपनिरीक्षकों के मामले में मुरादाबाद में सबसे अधिक 33 का समायोजन किया गया है। पूरे परिक्षेत्र में दोनों श्रेणियों को मिलाकर 153 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण एवं समायोजन हुआ है।नोट: खबर में शामिल आंकड़े 17 नवंबर 2026 को जारी संख्यात्मक विवरण पर आधारित हैं।