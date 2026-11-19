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किसानों ने आरोप लगाया कि स्वार तहसील के पीपली वन में वन विभाग की मिलीभगत से तीन साल तक अवैध फैक्टरी संचालित होती रही। यहां कच्ची शराब बनाने का काम भी किया जाता था।जंगल में खैर, सागौन, शीशम और नीम समेत कीमती पेड़ों की कटाई कर लकड़ी माफिया जंगल को उजाड़ रहे हैं। आरोप है कि सूखी लकड़ी के साथ हरे पेड़ों को भी काटा जा रहा है। इसमें विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत है।ज्ञापन में बिलासपुर और स्वार के जंगलों में पौधरोपण, झाड़ी सफाई, गड्ढा खुदाई, सुरक्षा खाई और नर्सरी के रखरखाव के लिए आने वाले सरकारी बजट में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। भाकियू पदाधिकारियों का कहना है कि मौके पर काम कराने के बजाय फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति की जांच कराने की भी मांग की।जिला सचिव इसरार अली, मंडल उपाध्यक्ष हरपाल सिंह यादव और जिला संगठन मंत्री करण सिंह ने मांग की कि जांच वन विभाग से न कराकर दूसरे विभाग की कमेटी से कराई जाए। इसमें शिकायतकर्ताओं को भी शामिल किया जाए, ताकि आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके। मांग पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी।इस दौरान रईस अहमद, शकील अहमद, डॉ. इसरार, हाजी साबिर अली, आरिफ अली, तौफीक अहमद, अली जमुना देवी, रामवती देवी आदि मौजूद रहे।