Rampur News: बंद पांच घरों में लाखों की चोरी, पूरे दिन मामले को छुपाने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 20 Aug 2026 11:38 PM IST
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बिलासपुर। खजुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चंदपुरा जदीद में 18 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने बंद पांच घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपये की चोरी कर ली। आरोप है कि पुलिस ने चोरी की घटना को पूरे दिन 19 अगस्त को छुपाए रखा और रात में रिपोर्ट दर्ज की। घटना के बाद से गांव में दहशत के साथ-साथ पुलिस की कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है।
ग्राम चंदपुरा जदीद निवासी गया प्रसाद ने खजुरिया थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 18 अगस्त की रात वह अपने घर में ताला लगाकर बेटे प्रवेश के घर सोने चला गया था। सुबह लौटकर देखा तो घर का ताला टूटा था और अंदर रखे 20 हजार रुपये नकद व माल-जेवर गायब थे। घटना के बाद मौके पर तमाम ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना पर पुलिस भी दोपहर के दौरान गांव पहुंची।
गया प्रसाद का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को बताया कि इसी रात गांव के प्रेमपाल, खूबीराम, आरिफ, शाकिर के घरों में भी ताले तोड़कर चोरी की गई। ये दोनों परिवार रोजी-रोटी के लिए बाहर रहते हैं। एक परिवार नूंह हरियाणा में सब्जी बेचता है तो दूसरा गुड़गांव में बाइक सर्विस करता है।
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पीड़ितों का कहना है कि चोरी की जानकारी 18 अगस्त की सुबह ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को टाल-मटोल कर पूरे दिन लटकाए रखा। बाद में 19 अगस्त की रात जाकर एफआईआर दर्ज की गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में संदिग्ध लोग बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर रात में गश्त न करने का भी आरोप लगाया है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
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ग्राम चंदपुरा जदीद निवासी गया प्रसाद ने खजुरिया थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि 18 अगस्त की रात वह अपने घर में ताला लगाकर बेटे प्रवेश के घर सोने चला गया था। सुबह लौटकर देखा तो घर का ताला टूटा था और अंदर रखे 20 हजार रुपये नकद व माल-जेवर गायब थे। घटना के बाद मौके पर तमाम ग्रामीण एकत्र हो गए। सूचना पर पुलिस भी दोपहर के दौरान गांव पहुंची।
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गया प्रसाद का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को बताया कि इसी रात गांव के प्रेमपाल, खूबीराम, आरिफ, शाकिर के घरों में भी ताले तोड़कर चोरी की गई। ये दोनों परिवार रोजी-रोटी के लिए बाहर रहते हैं। एक परिवार नूंह हरियाणा में सब्जी बेचता है तो दूसरा गुड़गांव में बाइक सर्विस करता है।
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पीड़ितों का कहना है कि चोरी की जानकारी 18 अगस्त की सुबह ही पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को टाल-मटोल कर पूरे दिन लटकाए रखा। बाद में 19 अगस्त की रात जाकर एफआईआर दर्ज की गई। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में संदिग्ध लोग बेखौफ घूम रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर रात में गश्त न करने का भी आरोप लगाया है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।