Rampur News: सीसीटीवी फुटेज से हत्यारों का पता लगाएगी पुलिस

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बताया जाता है कि जेल से जमानत पर आने के बाद नवजोत का अपनी पड़ोसन जिनकी आयु करीब 45 वर्ष है और रिश्ते में उसकी दादी लगती है से प्रेम प्रसंग हो गया था। महिला तीन बच्चों की मां है। उसके दो बेटे न्यूजीलैंड में रहते हैं। बताया जाता है कि महिला करीब डेढ़ साल पहले नवजोत के साथ चली गई थी। वह नवजोत के साथ ही रह रही थी। हालांकि, इन पुराने घटनाक्रमों का शनिवार को हुई हत्या से कोई संबंध है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस हत्या के कारणों और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। एएसपी अनुराग सिंह ने भी प्रथमदृष्टया हत्या के पीछे यही वजह होने की आशंका जताई है लेकिन वास्तविकता तो जांच के बाद ही पता लगेगी।स्वार। कार प्रेशर वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालेगी। सेंटर पर भी दो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो घटनास्थल के आमने-सामने हैं। थानाध्यक्ष नरेश कुमार ने बताया कि उम्मीद है कि फुटेज से हमलावरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।सीओ के अनुसार, पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। वारदात के समय सेंटर पर मौजूद नौकर राम औतार निवासी मेहंदीनगर से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस हमलावरों के आने और भागने के रास्ते की जानकारी जुटाने के साथ ही अन्य साक्ष्य भी एकत्र कर रही है।.............................कार वॉशिंग सेंटर संचालक नवजोत सिंह की हत्या के बाद घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों और रिश्तेदारों ने सेंटर का वाईफाई बंद मिलने पर हंगामा किया। उन्होंने मामले में मिलीभगत की आशंका जताते हुए नाराजगी जाहिर की। इससे मौके पर कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल रहा।परिजनों का कहना था कि सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद वाईफाई बंद मिलने से घटना से जुड़े साक्ष्यों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, वाईफाई बंद होने के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही डीवीआर से कोई छेड़छाड़ हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर घटना की कड़ियां जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।.........................मिलकखानम। कुम्हरिया कलां में हत्या का शिकार हुआ नवजोत सिंह अपने माता-पिता की दो संतानों में एक था। उसकी बहन कनाडा में रहती है, जबकि नवजोत अपने माता-पिता जगदीश कौर और निशान सिंह के साथ रह रहा था। शनिवार शाम हुई वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया।वॉशिंग सेंटर पर बैठे नवजोत पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। सीने में कई गोली लगने से उसकी मौत हो गई। शव घटनास्थल से कुछ मीटर की दूरी पर अपने कार्यालय के भीतर मिला। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और रिश्तेदार घटनास्थल पर पहुंच गए। परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हत्या की जांच शुरू कर दी है।