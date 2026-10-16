फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   FIR registered over a month later in a theft case

Rampur News: चोरी के मामले में सवा महीने बाद दर्ज हुई प्राथमिकी

Fri, 16 Oct 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:55 AM IST
विज्ञापन
FIR registered over a month later in a theft case
स्वार। मिलकखानम थाना क्षेत्र के जिठनिया जागीर गांव में चार अगस्त की रात हुई चोरी के मामले में पुलिस ने सवा महीने बाद प्राथमिकी दर्ज की है। चोरों ने मकान की पिछली दीवार में नकब लगाकर सोने-चांदी के जेवर, 28 हजार रुपये और जरूरी दस्तावेज चुराए थे।
विज्ञापन

गांव निवासी सिराज के पिता शकील अहमद के घर में यह चोरी हुई थी। सिराज ने चार अगस्त को थाने में तहरीर दी थी लेकिन तब प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। पांच अक्तूबर को अपर एसपी को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उस्मान और उसके साथियों पर चोरी का आरोप लगा। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ हर्षिता सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाद
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed