फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Two, including a history-sheeter, arrested following an encounter in a buffalo-rustling case

Rampur News: भैंस लूट के मामले में मुठभेड़ में हिस्ट्रीशीटर समेत दो गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
विज्ञापन
Two, including a history-sheeter, arrested following an encounter in a buffalo-rustling case
टांडा/सैदनगर। भैंस लूट के मामले में वांछित हिस्ट्रीशीटर भूरा और उसके साथी साकिब को पुलिस ने बृहस्पतिवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, रनुआ नंगला तिराहे पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार दोनों आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में भूरा के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने दोनों के कब्जे से 12,500 रुपये, दो तमंचे, दो खोखे और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बिना नंबर प्लेट की बाइक भी मिली है।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, 27 सितंबर को चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तमंचे के बल पर दो भैंस लूटने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान भूरा निवासी मुतियापुरा, टांडा और साकिब निवासी कुरैशियान, सैदनंगली, अमरोहा के नाम प्रकाश में आए थे। इससे पहले तीन अक्तूबर को इस मामले में आलम उर्फ बाबू को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था।
विज्ञापन

बृहस्पतिवार को रनुआ नंगला तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार दोनों आरोपियों को रुकने का इशारा किया। पुलिस के मुताबिक, दोनों ने बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन बाइक फिसलकर गिर गई। इसके बाद दोनों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में भूरा घायल हो गया, जबकि साकिब को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल भूरा को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

0000
भैंस बेचकर मिले रुपये होने की बात कही
सीओ पंकज पंत ने पुलिस पूछताछ के बाद बताया कि भूरा ने अपने साथियों के साथ 23-24 सितंबर की रात चक खरदिया गांव से भैंस लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। उसके मुताबिक, दोनों भैंस बेचने के बाद हिस्से में मिले रुपये में से 11,500 रुपये उसके पास बचे थे। वहीं, साकिब ने भैंस लूट की घटना में शामिल होने से इनकार किया। उसने बताया कि वह भूरा के साथ किसी नई घटना की रेकी करने आया था। पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

0000
भूरा पर रामपुर व मुरादाबाद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं मामले
भूरा हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ रामपुर व मुरादाबाद के विभिन्न थानों में चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और गिरोहबंद अधिनियम समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। साकिब के खिलाफ मुरादाबाद के मैनाठेर थाने में हत्या समेत अन्य धाराओं में एक मुकदमा दर्ज होने का उल्लेख पुलिस रिकॉर्ड में है। सीओ पंकज पंत ने बताया कि भैंस लूट के मामले में वांछित दो आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में घायल हिस्ट्रीशीटर को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचे, कारतूस, 12,500 रुपये और बाइक बरामद हुई है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed