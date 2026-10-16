Rampur News: पेड़ से लटका मिला युवक का शव

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बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे देवेंद्र लोधी घर से जंगल की ओर जाने की बात कहकर निकला था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उसका शव आम के बाग में पेड़ से लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद