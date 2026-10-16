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Rampur News: पेड़ से लटका मिला युवक का शव

Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 01:54 AM IST
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Youth's dead body found hanging from a tree
सैफनी। क्षेत्र के चंद्रपुरकलां गांव में 27 वर्षीय देवेंद्र लोधी का शव आम के बाग में पेड़ से लटका मिला। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई।
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बृहस्पतिवार सुबह करीब आठ बजे देवेंद्र लोधी घर से जंगल की ओर जाने की बात कहकर निकला था। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उसका शव आम के बाग में पेड़ से लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव शव परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। सीओ देवकीनंदन ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद
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