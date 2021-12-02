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Rampur News: 95 घंटे दस्तावेज खंगालने के बाद आयकर टीम रवाना

Sat, 17 Oct 2026 01:31 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 17 Oct 2026 01:31 AM IST
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Income Tax team departs after spending 95 hours examining documents
बिलासपुर। उत्तराखंड की सीमांत रामपुर जिले की बत्रा कॉलोनी में कारोबारी रोहतास बत्रा और चिकित्सक दंपती डॉ. दीपक छाबड़ा व डॉ. अंजू छाबड़ा के आवासों पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार पांचवें दिन शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे तक चली।
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करीब 95 घंटे बाद थमी यह कार्रवाई जिले में अब तक की सबसे लंबी कार्रवाई है। लंबी जांच के बाद टीम दस्तावेज लेकर लौट गई, लेकिन अब किसी बड़ी कार्रवाई की आहट सुनाई देने लगी है।
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शुक्रवार सुबह करीब छह बजे कॉलोनी में चर्चा शुरू हो गई कि आयकर विभाग की टीमें दोनों आवासों पर नहीं हैं। अधिकारी कार्रवाई पूरी करने के बाद सुबह करीब पांच बजे कुछ दस्तावेज लेकर बाहर जा चुके थे। सूत्रों के अनुसार, इसके बाद दोनों आवासों पर शुभचिंतकों का पहुंचना शुरू हो गया।
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अधिकारियों ने 95 घंटे की जांच में क्या पाया, इसका जवाब जानने को हर कोई आतुर था, लेकिन मामले में आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हो सकी। पांच दिनों के घटनाक्रम को लेकर लोगों में तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। आयकर विभाग की जिले में अब तक की सबसे लंबी कार्रवाई के बाद लोग अपने-अपने अंदाज में अभिलेखों की जांच और पूछताछ के आधार पर किसी बड़ी कार्रवाई की आशंका जता रहे हैं।
ज्ञात हो कि आयकर विभाग की यह कार्रवाई सोमवार सुबह करीब छह बजे शुरू हुई थी। 12 से 15 वाहनों के काफिले के साथ अधिकारियों की टीम बत्रा कॉलोनी पहुंची थी। अधिकारियों ने सबसे पहले कारोबारी रोहतास बत्रा और चिकित्सक दंपती डॉ. दीपक छाबड़ा व डॉ. अंजू छाबड़ा के दोनों आवासों को घेर लिया था और बाहर पुलिस तैनात कर दी थी।

अंदर मौजूद सभी लोगों के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए थे। अधिकारियों की गाड़ियां रुद्रपुर स्थित केनरा बैंक भी पहुंची थीं। अधिकारियों की ओर से वित्तीय मामलों में जानकारी जुटाने और पूरी कार्रवाई को लेकर कॉलोनी से लेकर शहर तक तरह-तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन विभाग की ओर से आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। संबंधित कारोबारी और चिकित्सक दंपती का पक्ष भी ज्ञात नहीं हो सका है।
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