Rampur News: पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी कार, किसान की मौत

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हादसे में कार सवार हामिदनगर निवासी किसान जगदीप सिंह (33) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चार दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घायल चारों युवकों को परिजन उपचार के लिए हायर सेंटर ले गए हैं।कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हामिदनगर निवासी जगदीप सिंह खेती-किसानी करते थे। पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े दस बजे जगदीप चार दोस्तों निर्मल सिंह, गुरविंद्र सिंह आदि के साथ स्विफ्ट कार में सवार होकर बरेली जा रहे थे। उनकी कार जैसे ही चड्ढा पेपर मिल के पास पहुंची, सामने से आ रही पराली से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक की सीट के पीछे बैठे जगदीप की मौके पर ही मौत हो गई।सूचना मिलते ही ईसानगर चौकी प्रभारी विष्णु कुमार वर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली दोनों को कब्जे में ले लिया। परिवार के लोग भी मौके पर पहुंच गए। रात में सभी को सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जगदीप को मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सीओ पीपी सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।000घर में पसरा मातम, आठ साल पहले हुई थी शादीमृतक के बड़े भाई जगजोत सिंह ने बताया कि जगदीप किसानी करते थे। उनकी शादी आठ साल पहले हुई थी और उनकी एक साल की मासूम बेटी है। वह दो भाइयों में छोटे थे। उनके जाने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।