Rampur News: रंजिश में घर में घुसकर तोड़फोड़ और फायरिंग का आरोप

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घटना के बाद पीड़ित ने डायल 112 पर सूचना दी और पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि मामला पारिवारिक विवाद का है। आरोपी बनाए गए लोग पीड़ित के बेटे के ससुराली बताए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है।क्षेत्र के ग्राम पंजाबनगर निवासी सज्जाद के बेटे का निकाह 28 जुलाई 2026 को मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था। आरोप है कि बहू के मायके वाले इस शादी से नाखुश थे और इसी बात को लेकर रंजिश रखते थे। सज्जाद का आरोप है कि शुक्रवार दोपहर अजीतपुर के कुछ लोग उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने घर में तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ मारपीट करते हुए गाली-गलौज की।शोर सुनकर जब पीड़ित और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान आरोपियों ने पीड़ित की बहू को जबरन अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। ग्रामीणों की भीड़ जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।घटना के बाद पीड़ित ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद थाना सिविल लाइंस में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस को दी गई शिकायत में छह नामजद और चार अज्ञात लोगों पर आरोप लगाए गए हैं।सीओ अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मामला पारिवारिक रंजिश का है। तहरीर मिली है। जांच कराई जा रही है। जांच के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।