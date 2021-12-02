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Rampur News: इलाज के दौरान चार माह के बच्चे की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

Fri, 06 Nov 2026 12:01 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 06 Nov 2026 12:01 AM IST
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Four-month-old infant dies during treatment; family members create a commotion
शाहबाद (रामपुर)। इलाज के दौरान चार माह के बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला।
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शाहबाद के आंवला रोड स्थित एक एक निजी अस्पताल में बृहस्पतिवार सुबह बरेली के सिरौली के मोहल्ला प्यास निवासी नफीस अहमद के चार माह के बेटे अबु बकर को भर्ती कराया गया था। आरोप है कि देर शाम इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया।
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कोतवाल धनंजय सिंह ने बताया कि मामले की सूचना पर पुलिस पहुंची थी। जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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