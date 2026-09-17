Rampur News: दिल्ली-नैनीताल हाईवे पर डायल-112 की गाड़ी और ई-रिक्शा में टक्कर, चालक की मौत

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गंज थाना क्षेत्र के मोहल्ला सराय जहांगीर निवासी नाजिम ई-रिक्शा चलाता था। मंगलवार आधी रात वह ई-रिक्शा लेकर घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही डायल-112 की इनोवा कार और ई-रिक्शा की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और नाजिम उसमें फंस गया।लोगों ने नाजिम को ई-रिक्शा से बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। इनोवा में मौजूद पुलिसकर्मियों ने भी घायल के लिए सरकारी एंबुलेंस बुलाई और उसे निकालने में मदद की। काफी प्रयास के बाद नाजिम को ई-रिक्शा से बाहर निकाला जा सका। लोगों का कहना था कि पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों ने घायल को निकालने के लिए काफी प्रयास किए, लेकिन एंबुलेंस पहुंचने में देर लगी। बाद में सरकारी एंबुलेंस से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।मृतक के भाई नासिर ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नासिर के अनुसार नाजिम के परिवार में पत्नी हिबा के अलावा 10 वर्षीय बेटी जैनब, चार साल की जमजम और छह माह का बेटा अब्दुल्ला है। परिवार के लोगों का रोकर बुरा हाल है।सीओ सिटी अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि ई-रिक्शा गलत दिशा से आ रहा था। इसी वजह से हादसा हुआ। अभी मामले में तहरीर नहीं आई है। तहरीर आने पर मामला दर्ज किया जाएगा।